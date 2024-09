Bastos em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 27/09/2024 19:18

Rio - O Botafogo acertou a renovação com o zagueiro Bastos até o final de 2026. No Glorioso desde agosto de 2023, o jogador da seleção de Angola é um dos destaque da temporada nas campanhas do Brasileirão e da Conmebol Libertadores ao lado de Alexander Barboza.

Diretor de Futebol do Botafogo, Pedro Martins comentou sobre a extensão do vínculo do zagueiro e exaltou sua importância dentro e fora dos gramados.

"Essa renovação é fruto de seu trabalho e desempenho em campo e fora dele. O Botafogo preconiza jogadores assim, que elevam o nível de exigência e puxam os companheiros para cima. Ficamos muito felizes em poder estender esse vínculo e contar com a dedicação, empenho e comprometimento do Bastos por mais alguns anos", disse Pedro.

Bastos, que caiu nas graças da torcida desde a titularidade no início do ano, celebrou o importante momento da carreira. O zagueiro, com o bom futebol apresentado, voltou a ser convocado para seleção de seu país e é um dos destaques da posição no Brasil.

"Estou muito feliz por ter dado esse passo muito importante. É fruto de muito trabalho, não só individualmente, mas também coletivamente, e foi possível com o trabalho árduo. Vamos juntos, Botafogo", afirmou o defensor.