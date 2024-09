Silvana irá jogar no futebol turco - Arthur Barreto / Botafogo

Publicado 27/09/2024 14:36

Rio - O Botafogo concluiu a venda da zagueira Silvana para o Fatih Vatan, da primeira divisão da Turquia. A transação, que não teve valores revelados pelo Glorioso, se torna a primeira da história do clube no futebol feminino.

O dinheiro recebido na transferência será usado para investir na equipe, de acordo com Caio Barroco, gerente geral do futebol feminino da SAF Botafogo. Ele, inclusive, valorizou o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil.



"Concluímos a primeira venda de uma atleta do clube, um marco significativo tanto para o Botafogo quanto para o futebol feminino. Esse movimento reflete não apenas a valorização de nossas atletas, mas também o compromisso do clube em se consolidar no mercado. A transferência para um clube estrangeiro abre novas oportunidades para a instituição e representa mais um passo importante no fortalecimento da modalidade", destacou Barroco.

Nesta temporada, a equipe feminina do Botafogo foi rebaixada para a segunda divisão do Brasileirão. A campanha no torneio não foi boa, já que as Gloriosas venceram apenas duas partidas e terminaram em 13º na classificação, caindo junto com Santos, Avaí Kindermann e Atlético-MG.