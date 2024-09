Dorival Júnior é o técnico da seleção brasileira - RAFAEL RIBEIRO/CBF

Publicado 27/09/2024 13:54

convocação da seleção brasileira para os jogos das Eliminatórias contra Chile e Peru, realizada nesta sexta-feira (27), teve o atacante Igor Jesus, do Botafogo, como principal novidade. Após a divulgação dos nomes, o técnico Dorival Júnior fez elogios ao jogador e disse que já o acompanha há algum tempo. Rio - A, realizada nesta sexta-feira (27), teve o atacante. Após a divulgação dos nomes, o técnico Dorival Júnior fez elogios ao jogador e disse que já o acompanha há algum tempo.

"Igor Jesus é um jogador que acho que vocês estão começando a conhecê-lo agora. Já tive a oportunidade de enfrentar ele, anos atrás chamava muita atenção no Coritiba. Agora, no retorno ao Brasil, todos estão vendo as qualidades e capacidades de um jogador como esse. Perdemos Richarlison, Pedro, jogadores de uma mesma função e que necessariamente nos fizeram ampliar nossa possibilidades", declarou o técnico.

Outra novidade na convocação foi o lateral-direito Vanderson, do Monaco, que também foi exaltado por Dorival.

"Vanderson é um jogador que tem um ataque muito forte, isso que chamou atenção da maioria dos clubes, saiu do Brasil muito cedo. Ele vem mantendo uma consistência, aparece nos jogos do Mônaco com muita qualidade e nos faz acreditar que pode ser um jogador que ocupará uma posição importante dentro da equipe", disse.

Necessidade de resultados



Durante a coletiva, Dorival comentou sobre o desempenho ruim do Brasil nos últimos jogos. O treinador admitiu a necessidade de melhora, mas ressaltou que a oscilação faz parte de um processo de renovação.

"Por incrível que pareça, tivemos o período da Copa América que para mim foi muito importante. Em termos de resultados, tenho consciência que ainda falta muita coisa. Mas sempre acreditei em processos. Dificuldades teremos, como outros que aqui passaram encontraram. Todos nós queremos uma equipe confiável e jogando bem, mas não podemos esquecer que está existindo uma reformulação. Não é uma justificativa, mas apenas para explicar. Estou muito confiante que tudo isso vai gerar resultados lá na frente", afirmou o técnico.

"Temos posições em aberto, tendo dificuldades em algumas outras. De modo geral, tentamos ter uma repetição e um equilíbrio, para que a gente encontre uma regularidade, que todos nós queremos. Esse processo vem melhorando e amadurecendo, dá para sentir isso. É questão de tempo, não que eu esteja pedindo isso. Também quero resultados imediatos. Mas estamos buscando, para que ao encontro desse caminho a gente passe uma confiança muito maior aos nossos torcedores", completou.

Apesar da equipe estar deixando a desejar nos resultados, Dorival acredita que o trabalhe que vem sendo desenvolvido tem condições de entregar bons frutos no futuro.

"Tudo que nós queríamos era ter esses resultados já no dia seguinte. Mas eu confio muito que a sustentação de um trabalho vem também de um momento como esse. Para que todos criem uma base para nos dar uma sustentação maior ali na frente. Sempre confie nesse tipo de trabalho, que você aperte ali no início para que na frente você sinta que valeu a pena. Não vai ser diferente com a Seleção", garantiu Dorival.

A apresentação da Seleção está marcada para o dia 7 de outubro, em São Paulo, onde a equipe treinará no CT Joaquim Grava, do Corinthians. O primeiro desafio será contra o Chile, no dia 10, em Santiago. Depois, o time retorna ao Brasil para enfrentar o Peru, no dia 15, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.



Os dois duelos serão boas oportunidades de recuperação para o Brasil, que ocupa a 5ª colocação nas Eliminatórias, com apenas 10 pontos, e sofreu quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Chile e Peru ocupam, respectivamente, as últimas posições da competição.