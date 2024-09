Evander foi alvo do Flamengo na última janela de transferências - Divulgação / MLS

27/09/2024

defender o Flamengo no início de 2024. Em entrevista ao "ge", o jogador comentou sobre o interesse do Rubro-Negro e deixou claro que o fato de ter sido revelado pelo Vasco não pesou nas negociações. Rio - Destaque do Portland Timbers na MLS, Evander esteve perto de deixar os Estados Unidos para. Em entrevista ao "ge", o jogador comentou sobre o interesse do Rubro-Negro e deixou claro que

"Fiquei muito feliz de ser lembrado, principalmente por um clube como o Flamengo, um dos maiores do Brasil e da América. Tem todo aquele negócio de ser da base do Vasco, mas não seria o primeiro nem o último a sair de um rival para o outro. Acho que era uma expectativa de carreira, o sonho de jogar na Seleção, joguei na base, e isso ainda mexe comigo. A vontade de jogar por um grande clube europeu. A gente sabe como é difícil estar na MLS e sair daqui para um grande europeu ou Seleção, ou grande brasileiro", declarou Evander.

Segundo o meia, que não foi para o Flamengo após o Portland Timbers recusar a proposta, o mundo do futebol ainda demonstra desconfiança em relação a jogadores que atuam na MLS.

"Agora, tem o Luiz Araújo, um dos destaques do Flamengo, e o Almada, que foi comprado por não sei quantos milhões. Claro que tem ainda um receio de como veem a MLS, mas tem muito jogador que se destaca. Quando você vivencia a liga, sabe que não é tão fácil se destacar. Acho que está mais na capacidade do jogador do que da liga. Independentemente da liga que você joga, se tem um jogador que possa se destacar, que vale a pena, é válido abrir o olho", afirmou.

Evander chegou aos Estados Unidos no início de 2023, após passagem pela Dinamarca defendendo o Midtjylland, e logo caiu nas graças da torcida do Portland Timbers. Desde então, o jogador coleciona 26 gols e 22 assistências em 57 jogos.