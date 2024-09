Torre Eiffel foi uma das grandes atrações da Olimpíada de Paris - Thomas Samson / AFP

Publicado 27/09/2024 09:47

Os anéis olímpicos colocados na Torre Eiffel desde junho foram retirados na madrugada desta sexta-feira (27), mas a prefeitura deseja substituí-los por uma estrutura mais permanente até 2028.Os anéis de cinco colores, de 29 metros de comprimento e 15 de altura, estavam posicionados entre o primeiro e o segundo andares da emblemática estrutura de ferro.A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, deseja que o símbolo do olimpismo continue decorando o monumento até os Jogos de Los Angeles-2028, apesar da rejeição dos descendentes do criador do monumento, Gustave Eiffel.Mas os anéis de 30 toneladas instalados para osnão foram projetados para resistir às condições meteorológicas do inverno.A prefeitura de Paris e o Comitê Olímpico Internacional (COI), como proprietários respectivos da Torre Eiffel e do logo olímpico, afirmam que estão trabalhando em anéis novos, mais leves e perenes.Antes da instalação da nova estrutura, anéis menores foram posicionados na ponte d'Iena, diante do monumento histórico.