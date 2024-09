Neymar só deve voltar em 2025 - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 27/09/2024 10:05 | Atualizado 27/09/2024 10:41

Rio - As declarações de Jorge Jesus de que Neymar será reavaliado em janeiro de 2025 e com isso não entrará em campo neste ano frustrou os planos da CBF. De acordo com o portal "UOL", a entidade acreditava que o atacante poderia entrar em campo em outubro pela Champions League da Ásia.

Neymar está fora da inscrição do Al-Hilal do Campeonato Saudita, então só poderá entrar em campo pela competição no ano que vem, porém, em termos burocráticos não tem nada que o impeça de atuar por um torneio continental. No entanto, isso não está nos planos de Jorge Jesus.



O brasileiro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 17 de outubro do ano passado, durante o duelo entre Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A cirurgia de reconstrução do ligamento foi em 2 de novembro.



Com a volta de Neymar sendo planejada para outubro pela CBF, a entidade avaliava a possibilidade do atacante ser convocado por Dorival Júnior para os últimos duelos pelas Eliminatórias, neste ano, que irão acontece em novembro contra a Venezuela, fora de casa, no dia 14, e contra o Uruguai, no Brasil, no dia 19.