Anderson foi tetracampeão da Premier League pelo Manchester UnitedAFP

Publicado 27/09/2024 20:37

O ex-jogador Anderson chegou a um acordo pela dívida referente a pagamento de pensão para dois filhos e teve o pedido de prisão revogado pela Justiça. O ex-Grêmio, Manchester United e Internacional teve prisão decretada por dever mais de R$ 330 mil.

O acordo entre as partes foi protocolado na última quinta-feira (26), de acordo com o jornal GZH. Nele, Anderson poderá parcelar a dívida e, com isso, o houve a expedição do contramandado para revogar o pedido de prisão.

A decisão foi da 6ª Vara Cível da Família de Porto Alegre. Em um primeiro momento, Anderson encaminhado ao Instituto Penal Irmão Miguel Dário, mas o mandado não foi cumprido.

Esta é a segunda vez que o tetracampeão da Premier League pelo Manchester United entra em evidência por problemas judiciais. Em 2021, o ex-meia virou réu em processo após uma denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul sob acusação de participação em esquema de desvio de dinheiro da Bolsa de Valores no valor de R$ 35 milhões.