Disputas de cinturão foram confirmadas para o Jungle Fight 130(Foto: Divulgação)

Publicado 27/09/2024 17:00 | Atualizado 27/09/2024 18:12

O Jungle Fight 130, marcado para este sábado (28/9), na cidade de São Paulo, celebra os 21 anos do maior evento de MMA da América Latina. Para comemorar, a organização vai promover dois duelos valendo cinturões envolvendo estados do Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. Na pesagem oficial, realizada nesta sexta-feira (27), todos os quatro postulantes bateram o peso e confirmaram as disputas.



Na luta principal, um confronto entre São Paulo e Espírito Santo valendo o cinturão dos meio-pesados do Brasileirão do MMA, que atualmente encontra-se vago. Atual campeão dos médios, o capixaba Vitor Costa sobe para tentar o seu segundo cinturão. O desafio é contra o paulista Antônio Guimarães, o "Bambam".



A penúltima luta é a unificação do cinturão peso-galo, entre Maranhão e Distrito Federal. Atual campeão linear, o maranhense Tiago Pereira mede forças contra o campeão interino, o brasiliense João Pedro Saldanha.