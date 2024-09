Adriano Lúcio (à esquerda) celebrou parceria com a ICA Invest / ONIX360 - (Foto: Reprodução)

Adriano Lúcio (à esquerda) celebrou parceria com a ICA Invest / ONIX360 (Foto: Reprodução)

Publicado 26/09/2024 06:00 | Atualizado 26/09/2024 13:43

Localizada na Região Oceânica de Niterói, a praia de Itacoatiara é considerada uma das mais bonitas do Rio de Janeiro, porém, além das belezas naturais, também conta com uma academia de Jiu-Jitsu que vem se destacando cada vez mais no cenário local: a BJJ Art Academy.



Liderado por Adriano Lúcio, faixa-preta 5º grau, o espaço tem atualmente cerca de 140 alunos, que se dividem em turmas no tatame de 50m2 para treinar a um quarteirão de distância da praia e em meio a belas montanhas. Além da paisagem e da liderança de Adriano, a estrutura é outro diferencial da BJJ Art Academy, que vem se especializando no trabalho com crianças.



"Eu tenho 30 anos de Jiu-Jitsu e, desde que me tornei faixa-preta, sempre quis poder ensinar a arte, ter um espaço em casa para treinar e oferecer um ambiente diferenciado, com qualidade para os alunos. Aqui na minha casa eu faço os horários de treino, nosso tatame só tem Jiu-Jitsu e o foco é no bem-estar, atendendo crianças de 3 anos de idade até os mais velhos. É um sonho que está se realizando", afirmou Adriano Lúcio.



Para tornar seu sonho realidade, o faixa-preta aposta na experiência internacional, com anos morando nos Estados Unidos e seminários mundo afora. Antes de retornar ao Brasil, há 10 anos, Adriano Lúcio colecionou títulos e experiências marcantes, com cursos para SWAT, FBI, entre outros.



"Eu sempre quis morar em Itacoatiara, trabalhar em casa e oferecer o melhor para os meus alunos, e acho que isso tudo está unido na BJJ Art Academy. Já estou aqui há quatro anos, passamos pelo período da pandemia, começamos como um estúdio menor, algo mais personalizado, mas ele acabou crescendo e decidi expandir, transformando numa verdadeira academia de Jiu-Jitsu", comemorou o faixa-preta.