Primeira edição do "Futebol Solidário" foi exibida dentro do "Domingão com Huck" - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 27/09/2024 16:04

segunda edição do "Futebol Solidário". Após o sucesso da primeira edição, realizada no fim de maio, no Maracanã, para arrecadar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, a emissora fará um novo evento no dia 13 de outubro, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. Rio - A Globo realizará a. Após o, para arrecadar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, a emissora fará um novo evento no dia 13 de outubro, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

Dessa vez, a partida será disputada dentro da programação especial do "Criança Esperança", com toda arrecadação revertida para o projeto. Mais uma vez, atletas e artistas estarão reunidos para fazer o bem.

Assim como na primeira edição, o evento será transmitido na TV Globo e no sportv. Luis Roberto comanda a transmissão na TV aberta, com comentário de Caio Ribeiro e Paulo Nunes, enquanto Paulo Andrade narra no canal pago, acompanhado de Eric Faria e Grafite.

No sportv, haverá um pré-jogo especial de uma hora, mostrando a chegada das estrelas ao estádio, entrevistas e os bastidores do evento.