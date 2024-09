Após início conturbado, João Victor passou a receber mais chances no Vasco com Rafael Paiva no comando - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 27/09/2024 15:20

Rio - Principal investimento do Vasco em 2024, João Victor revelou alguns dos objetivos do time para o restante desta temporada. Além disso, o zagueiro analisou a fase do Cruz-Maltino, que luta por vaga na final da Copa do Brasil e no G-8 do Campeonato Brasileiro.

"A temporada está sendo boa, acho que ainda está longe do que o Vasco merece, mas estamos em uma crescente interessante como time. Nossos objetivos são conquistar a Copa do Brasil e garantir uma vaga direta para a Libertadores de 2025", declarou o zagueiro em entrevista à 'Betfair'.



Após início com poucas chances em 2024, ele se firmou como titular no setor defensivo do Gigante da Colina com o técnico Rafael Paiva. "Acho que estou vivendo um bom momento. Eu me sinto privilegiado por poder fazer parte dessa história", disse.



