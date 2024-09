Guardiola em treino do City - Divulgação / Manchester City

Publicado 27/09/2024 14:50

Espanha - O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, confirmou que o meia Rodri, de 28 anos, não irá atuar pelo clube inglês nesta temporada. O espanhol sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito, no clássico contra o Arsenal, pelo Campeonato Inglês na última semana.

"Na próxima temporada ele estará aqui. Essa temporada acabou. Infelizmente, foi o pior. Nesse nível, o azar acabou. Ele vai se recuperar passo a passo e seguir em frente", disse.



O Manchester City poderá buscar reforços para suprir a ausência de Rodri. Guardiola avaliou as possibilidades no elenco atual do clube inglês.



"É um deles (Rico Lewis ou Mateo Kovacic). Temos mais alguns. Gundogan pode jogar nessa posição, John (Stones) e Manu (Akanji) já jogaram nessa posição. Então temos alternativas. Veremos... falamos hoje com o Txiki (Begiristain, diretor do City) e veremos (sobre reforços). Não temos que decidir amanhã, certo? Temos tempo para ver os possíveis problemas que temos e veremos", concluiu.