Técnico Mano Menezes em ação no treino do Fluminense - Lucas Mercon / Fluminense

Técnico Mano Menezes em ação no treino do FluminenseLucas Mercon / Fluminense

Publicado 28/09/2024 12:30

Rio - O Fluminense duela com o Atlético-GO neste domingo (29), no Estádio Antônio Accioly, e busca melhorar o retrospecto contra o Dragão para ter a chance de sair da zona de rebaixamento. O Tricolor não vence o time goiano pelo Campeonato Brasileiro desde agosto de 2017.

Na ocasião, o Flu superou o adversário por 3 a 1, no Maracanã, em jogo válido pela 19ª rodada, com gols de Wendel, Wellington Silva e Henrique Dourado. De lá para cá, as equipes mediram forças oito vezes, com cinco derrotas e três empates.Em setembro de 2020, o clube carioca ganhou por 1 a 0, mas o confronto era válido pela Copa do Brasil. Na sequência, porém, perdeu por 3 a 1 e deu adeus à competição antes das oitavas de final.