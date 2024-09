Imagem do VAR no lance do gol do Atlético-GO. Jogadores do Fluminense reclamaram que a bola saiu pela linha de fundo - Reprodução / Globo

Imagem do VAR no lance do gol do Atlético-GO. Jogadores do Fluminense reclamaram que a bola saiu pela linha de fundoReprodução / Globo

Publicado 29/09/2024 19:05

Goiânia - O Fluminense jogou mal e se complicou no Brasileirão. O Tricolor foi derrotado pelo lanterna Atlético-GO por 1 a 0 , neste domingo (29), no Antônio Accioly, em Goiânia, pela 28ª rodada, e segue em situação delicada na zona de rebaixamento. O Dragão teve um gol anulado por impedimento no primeiro tempo, mas venceu após Janderson balançar as redes aos 42 minutos da etapa final, em lance polêmico por uma possível saída da bola pela linha de fundo.

Com a derrota, o Fluminense se manteve em 18º lugar com 27 pontos e em situação cada vez mais delicada no Brasileirão. Já o Atlético-GO, por sua vez, segue na lanterna, mas agora com 21. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Maracanã, pela 29ª rodada, em partida que marca o reencontro com o técnico Fernando Diniz.

Veja os melhores momentos: