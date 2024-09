Fluminense enfrentou o Atlético-GO em Goiânia, pela 28ª rodada do Brasileirão - Marcelo Goncalves/FFC

Publicado 29/09/2024 18:06

Goiânia - O Fluminense jogou mal e se complicou no Brasileirão. O Tricolor foi derrotado pelo lanterna Atlético-GO por 1 a 0, neste domingo (29), no Antônio Accioly, em Goiânia, pela 28ª rodada, e segue em situação delicada na zona de rebaixamento. O Dragão teve um gol anulado por impedimento no primeiro tempo, mas venceu após Janderson balançar as redes aos 42 minutos da etapa final, em lance polêmico por uma possível saída da bola pela linha de fundo.

Com a derrota, o Fluminense se manteve em 18º lugar com 27 pontos e em situação cada vez mais delicada no Brasileirão. Já o Atlético-GO, por sua vez, segue na lanterna, mas agora com 21. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Maracanã, pela 29ª rodada, em partida que marca o reencontro com o técnico Fernando Diniz.

O Fluminense teve uma atuação desastrosa no primeiro tempo e nem parecia encarar o confronto direto com a importância de uma "final". Apesar de precisar do resultado para deixar a zona de rebaixamento e respirar mais aliviado no Brasileirão, o Tricolor teve uma postura passiva, não conseguiu finalizar e foi dominado pelo Atlético-GO, que costuma ser uma pedra no sapato dos tricolores.

O primeiro tempo foi de domínio do Atlético-GO. O time goiano chegou a abrir o placar com o zagueiro Alix Vinícius aos 23 minutos, mas o VAR identificou impedimento de Baralhas na jogada e manteve o zero no placar. O Fluminense ainda escapou de ficar com um a menos após Keno cometer uma sequência de faltas, mesmo com amarelo. Nos acréscimos, Fábio e a trave salvaram novamente os tricolores.

Era necessário mudar a postura. Mano Menezes colocou Serna no lugar de Keno, que já estava pendurado, e o ataque começou a fluir. O Fluminense marcou mais presença no campo ofensivo, mas ainda pecava na tomada de decisão. Serna, por exemplo, teve chance, mas preferiu dar um drible a mais e perdeu a chance de finalizar. Depois, parou na trave. Cano também teve uma boa oportunidade, mas se afobou.

Apesar da melhora do Fluminense, o controle do jogo ainda parecia nas mãos do Atlético-GO, que não se apavorou em nenhum momento. Após a parada técnica aos 30 minutos, o Dragão voltou a crescer na partida e voltou a pressionar. Pela direita, o time goiano encontrou espaço e Janderson aproveitou uma desatenção da defesa tricolor para abrir o placar, aos 42 minutos, para decretar a vitória, em lance polêmico por uma possível saída da bola pela linha de fundo. O VAR, no entanto, validou o lance e gerou revolta dos tricolores.

Atlético-GO x Fluminense

28ª rodada do Brasileirão

Data: 29/09/2024

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Alix Vinícius, Adriano Martins e Alejo Cruz; Roni, Baralhas e Rhaldney (Jean Carlos); Lacava (Derek), Janderson (Gonzalo Freitas) e Hurtado (Shaylon). Técnico: Umberto Louzer

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Antonio Carlos, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal (Victor Hugo), Martinelli (Lima) e Ganso (Marquinhos); Keno (Serna), Arias e Cano (Kauã Elias). Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Bruno Boschilla (PR) e Victor Santos (PR)

VAR: Pablo Pinheiro (RN)

Gols: Janderson, aos 42' do 2ºT (1-0)

Cartões amarelos: Diogo Barbosa e Keno (FLU)

Cartões vermelhos: Cano (FLU)