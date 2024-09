Imagem do VAR no lance do gol do Atlético-GO. Jogadores do Fluminense reclamaram que a bola saiu pela linha de fundo - Reprodução / Globo

Publicado 29/09/2024 23:40

Goiânia - A CBF divulgou na noite deste domingo (29) a análise do VAR da partida entre Atlético-GO e Fluminense, no Antônio Accioly, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Dragão venceu o Tricolor com gol polêmico marcado por Janderson , aos 42 minutos do segundo tempo.

O Fluminense deixou o campo alegando ter sido prejudicado pela arbitragem comandada pelo árbitro Ramon Abatti Abel. No lance do gol de Janderson, Jean Carlos foi à linha de fundo e perdeu o controle da bola. Neste momento, os tricolores reclamaram de uma possível saída de campo.

Inicialmente, o assistente Victor Hugo Imazu dos Santos anulou o gol alegando que a bola saiu pela linha de fundo. O VAR, comandado por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, validou o lance. Não houve recomendação para o árbitro Ramon Abatti Abel checar no vídeo.

"A bola não saiu. Confirme o gol. (Decisão) factual, a bola não sai. Não houve falta (entre Derek e Bernal). Os dois saltam de costas e têm um contato lateral", disse o árbitro Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, responsável pelo VAR na partida.

Com a derrota, o Fluminense se manteve em 18º lugar com 27 pontos e em situação delicada no Brasileirão. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Maracanã, pela 29ª rodada, em partida que marca o reencontro com o técnico Fernando Diniz.