Fluminense, de Mano Menezes, voltou a viver péssimo momento no ano - Lucas Merçon / Fluminense

Fluminense, de Mano Menezes, voltou a viver péssimo momento no anoLucas Merçon / Fluminense

Publicado 30/09/2024 13:30 | Atualizado 30/09/2024 15:02

Rio - Com quatro derrotas seguidas, sendo três pelo Brasileiro, o Fluminense repetiu uma marca negativa na temporada, que acabou naquela ocasião resultado com a demissão de Fernando Diniz e também com a não manutenção de Marcão até o fim do ano. O Tricolor voltou a passar três jogos em branco.

Em junho, o Fluminense foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0, pelo Flamengo por 1 a 0, no jogo em que Fernando Diniz foi demitido, e para o Vitória, por 1 a 0, já com Marcão no comando. Todos os jogos foram pelo Brasileiro. Posteriormente, o Tricolor perdeu para o Grêmio por 1 a 0, no último jogo sem Mano Menezes.



Com Mano no comando, o Fluminense jamais havia ficado tanto tempo sem marcar. O Tricolor perdeu por 1 a 0 para o Botafogo, pelo Brasileiro, foi eliminado com uma derrota para o Atlético-MG por 2 a 0, nas quartas de final da Libertadores, e neste domingo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO.



O tropeço contra o lanterna e virtual rebaixado manteve o Fluminense na zona de rebaixamento do Brasileiro. Na próxima quinta-feira, o Tricolor volta aos gramados contra o Cruzeiro, no Maracanã, no reencontro com Fernando Diniz.