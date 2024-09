Gabriel Fuentes pode ganhar primeira oportunidade como titular no Fluminense - Divulgação / Fluminense FC

Gabriel Fuentes pode ganhar primeira oportunidade como titular no FluminenseDivulgação / Fluminense FC

Publicado 30/09/2024 09:20 | Atualizado 30/09/2024 09:21

Rio - O Fluminense pode ter uma novidade no próximo compromisso pelo Brasileirão. Recém-contratado, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes pode receber a primeira oportunidade como titular na equipe. O técnico Mano Menezes não terá Diogo Barbosa, suspenso, à disposição, enquanto Marcelo é dúvida por conta de dores na panturrilha.

Marcelo foi poupado da partida contra o Atlético-GO, neste domingo (29), em Goiânia, por conta de dores na panturrilha. O último jogo do lateral-esquerdo foi contra o Atlético-MG, dia 25, em Belo Horizonte, pela volta das quartas de final da Libertadores. O camisa 12, no entanto, não foi relacionado para o duelo contra o Dragão.

Gabriel Fuentes foi contratado junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia, por US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6,6 milhões). O colombiano, de 27 anos, assinou contrato até agosto de 2028. Até o momento, o jogador entrou em campo nas derrotas diante de Juventude e botafogo, pelo Brasileirão, e acumula 35 minutos com a camisa tricolor.

Com a derrota, o Fluminense se manteve em 18º lugar com 27 pontos e em situação delicada no Brasileirão. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Maracanã, pela 29ª rodada, em partida que marca o reencontro com o técnico Fernando Diniz.