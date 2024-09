Fluminense vê risco de rebaixamento aumentar após derrota para o Atlético-GO - Divulgação / Fluminense FC

Fluminense vê risco de rebaixamento aumentar após derrota para o Atlético-GODivulgação / Fluminense FC

Publicado 30/09/2024 07:30 | Atualizado 30/09/2024 07:35

Rio - O Fluminense perdeu mais uma chance de sair da zona de rebaixamento e segue em posição delicada no Brasileirão. O Tricolor foi derrotado pelo Atlético-GO por 1 a 0, neste domingo (29), em Goiânia, pela 28ª rodada, e vê o risco de queda para a segunda divisão ficar em 51.2%.

O confronto contra o Atlético-GO era direto na luta contra o rebaixamento. Na lanterna, o Dragão teve o controle do jogo e foi mais perigoso. No primeiro tempo, chegou a abrir o placar, mas o gol foi anulado por impedimento. Já na etapa final, Janderson fez o tento da vitória aos 42 minutos, em lance polêmico.

O Fluminense deixou o campo reclamando de uma possível saída da bola pela linha de fundo. O zagueiro Antônio Carlos detonou a arbitragem do árbitro Ramon Abatti Abel, assim como o técnico Mano Menezes, que ainda saiu em defesa do centroavante Cano, expulso por mostrar a imagem do lance no celular.

Com a derrota, o Fluminense se manteve em 18º lugar com 27 pontos e em situação delicada no Brasileirão. O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Maracanã, pela 29ª rodada, em partida que marca o reencontro com o técnico Fernando Diniz.