Jhon Arias é o artilheiro do Fluminense no anoMarcelo Goncalves/FFC

Publicado 01/10/2024 07:30 | Atualizado 01/10/2024 08:24

Rio - Definitivamente a temporada em sido péssima para o Fluminense. Na luta contra o rebaixamento, o Tricolor tentará evitar um recorde negativo no ano. Por enquanto, 2024 tem sido o ano do Século XXI em que o artilheiro do Fluminense marcou menos gols.

Ídolo dos torcedores do Fluminense, Jhon Arias anotou dez gols na temporada e é o artilheiro da equipe. Caso não consiga balançar as redes em mais cinco oportunidades até o fim do ano, o Tricolor terá a temporada em que seu goleador fez menos gols no Século.



Até o momento o recorde negativo pertence a 2007. Naquele ano, o Fluminense conquistou um título importantíssimo, o da Copa do Brasil, e encerrou um jejum de 23 anos sem títulos nacionais. Porém, houve uma marca negativa. Com apenas 14 gols, Thiago Neves foi o artilheiro da temporada.



Nos últimos dois anos, Germán Cano quebrou grandes recordes, se tornando o maior artilheiro do Fluminense no Século XXI ao marcar 44 gols em 2022. No ano seguinte, o argentino anotou 40 gols e conduziu o clube carioca ao inédito título da Libertadores.