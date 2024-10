Torcida do Fluminense não está animada para próximo compromisso pelo Brasileirão, no Maracanã - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 01/10/2024 19:52

Rio - A dura derrota, por 1 a 0, para o Atlético-GO no último fim de semana parece ter desanimado a torcida do Fluminense . Isso porque a procura de ingressos para a partida contra o Cruzeiro na quinta (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão, está baixa.