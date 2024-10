CT Carlos Castilho, do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 01/10/2024 15:16

Rio - Membros de torcidas organizadas do Fluminense se reuniram com a diretoria e a comissão técnica de Mano Menezes, nesta terça-feira (1), no CT Carlos Castilho. O encontro foi pacífico e teve duração de cerca de duas horas. O vice-presidente Matheus Montenegro e o diretor de futebol Paulo Angioni estiveram presentes na reunião. A informação foi divulgada pelo jornalista Cauã Tinoco e confirmada pelo DIA.

As lideranças das organizadas do Fluminense questionaram a queda de rendimento e cobraram explicação sobre os resultados recentes. O técnico Mano Menezes justificou a oscilação como algo "natural" e revelou que pretende mesclar o time entre jovens e veteranos nos próximos jogos. Além disso, negou a fala de "vamos abraçados (para a segunda divisão)" para a torcida do Atlético-GO.

Após esboçar uma reação e sair da zona de rebaixamento, o Fluminense voltou a oscilar. Nos últimos três jogos, o Tricolor foi derrotado pelo Botafogo e por dois adversários diretos (Juventude e Atlético-GO). Nos três casos, sofreu gols no fim, assim como o gol que determinou a eliminação nas quartas de final da Libertadores diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Os torcedores prometeram apoio para a sequência da temporada. Nos últimos 11 jogos do Brasileirão, o Fluminense terá sete no Maracanã, sendo seis como mandante (o outro é o clássico contra o Flamengo). O Tricolor é o 18º colocado, com 27 pontos. O próximo compromisso será contra o Cruzeiro, quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), em confronto que marca o reencontro com o técnico Fernando Diniz.