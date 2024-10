Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 01/10/2024 21:39

Rio - Morreu nesta terça-feira (1º), o ídolo do Fluminense Denílson, também conhecido como Rei Zulu, aos 81 anos. O ex-jogador conquistou o Brasileirão de 70 pelo Tricolor e foi tetracampeão carioca com o time.

No total, defendeu o Flu 431 vezes. Ele também somou passagens por Rio-Negro (AM) e Vitória. Além disso, esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra.

Denílson, o Rei Zulu, é ídolo do Fluminense Divulgação/Instagram @fluminensefc

Por meio das redes sociais, o clube lamentou a morte do ídolo. Confira a publicação abaixo:

Lamentamos profundamente o falecimento de Denílson, o Rei Zulu, que por muitos anos foi capitão do Fluminense.



Campeão brasileiro em 1970 e tetracampeão carioca (1964, 1969, 1971 e 1973), Denílson vestiu nossa armadura em 431 oportunidades, foi para a Copa do Mundo de 1966 e se tornou um dos grandes jogadores da história tricolor.



Desejamos muita força a todos os familiares e amigos em momento tão difícil.