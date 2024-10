Ignácio em ação durante treino no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Ignácio em ação durante treino no CT Carlos Castilho Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 30/09/2024 19:33

Rio - Zagueiro do Fluminense , Ignácio voltou a treinar com o restante do elenco nesta segunda-feira (30). O defensor se recuperou de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo e está muito próximo de voltar aos gramados pelo clube carioca.

Leia mais: Gols sofridos nos minutos finais são decisivos para momento do Fluminense

O retorno, porém, é tratado com cautela, e ele não deve estar à disposição do técnico Mano Menezes para enfrentar o Cruzeiro, na próxima quinta (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A utilização depende da avaliação da comissão sobre a sua condição física, segundo o site 'ge'.



Contratado pelo Tricolor na última janela de transferências, Ignácio entrou em campo somente duas vezes: na derrota para o Vasco por 2 a 0, no dia 10 de agosto, e no empate sem gols com o Corinthians, no dia 20. Contra o Timão, inclusive, deixou o gramado na reta final do segundo tempo com dores no joelho.

Leia mais: Fluminense não pensa em demitir Mano e confia em reação no Brasileiro

Agora, pode vir a ser reforço importante para o Fluminense na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste momento, o clube carioca ocupa a 18ª posição na tabela, com 27 pontos.