Mano Menezes em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 30/09/2024 18:40

Rio - Apesar do momento delicado na temporada, o Fluminense não avalia uma troca no comando técnico neste momento. O entendimento da diretoria tricolor é de que Mano Menezes tem condições de promover uma mudança no atual estágio do clube carioca que vem de três derrotas seguidas na temporada e no Brasileiro. As informações são do jornalista Paulo Vinicius Coelho.

A relação entre Mano Menezes e o elenco do Fluminense não estaria desgastada. Apesar da eliminação na Libertadores e das atuações ruins da equipe carioca nas últimas partidas, o entendimento é de o Tricolor pode superar a oscilação e voltar ao caminho das vitórias.



Até o momento, Mano comandou o Fluminense em 20 partidas na temporada, com oito vitórias, quatro empates e oito derrotas. O aproveitamento do treinado no clube carioca é de 46,6% até o momento.



Em 18º lugar no Brasileiro, o Tricolor faz sete das últimas 11 partidas na competição no Maracanã. O Tricolor conta com resultados positivos diante do seu torcedor para evitar o rebaixamento para a Série B.