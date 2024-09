Mano Menezes vive fase conturbada no comando do Fluminense - Douglas Magno / AFP

Mano Menezes vive fase conturbada no comando do FluminenseDouglas Magno / AFP

Publicado 30/09/2024 17:34 | Atualizado 30/09/2024 17:37

Nos últimos cinco jogos, o clube carioca só não foi vazado após os 35 minutos da segunda etapa na vitória sobre o Galo, por 1 a 0, no Maracanã, pelo torneio continental . Nas demais, levou, inclusive, gols que decretaram derrotas importantes nesta altura da temporada.

Agonia no Campeonato Brasileiro



Após reação no Brasileirão, com algumas vitórias em sequência, o Fluminense voltou a protagonizar atuações ruins e acumula três derrotas consecutivas na competição.

Botafogo e Em todas, contra Juventude Atlético-GO , o time do técnico Mano Menezes foi vazado nos últimos dez minutos dos confrontos. Primeiro, no Alfredo Jaconi, quando vencia por 1 a 0 e levou a virada em dois lances consecutivos, aos 36 e 38.

Na sequência, perdeu o clássico carioca com falha grave de Felipe Melo, que foi desarmado dentro da área de Fábio aos 50 minutos do segundo tempo e viu, deitado no gramado, Luiz Henrique empurrar para a rede e selar a vitória pelo placar mínimo.

Já diante do Atlético-GO, lanterna da competição, levou gol de Janderson aos 39, no último domingo (29), e foi derrotado por 1 a 0.

Fim do sonho do bi da Libertadores





Entre os compromissos do Brasileirão, o Tricolor enfrentou o Atlético-MG pelas quartas de final da Libertadores da América. No Rio de Janeiro, venceu por 1 a 0, gol de Lima

No entanto, na Arena MRV, em Minas Gerais, teve péssima atuação e foi superado por 2 a 0 , com Deyverson marcando duas vezes. A primeira foi no início da segunda etapa, mas, a que acabou com o sonho do bicampeonato após o título inédito no ano passado, saiu aos 43 minutos.

Para mudar o rumo na temporada

Agora, o Fluminense se prepara para voltar a campo na quinta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, no Maracanã, em mais um jogo decisivo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O Tricolor, que tem um jogo disputado a menos, ocupa a 18ª posição na tabela, com 27 pontos, um de desvantagem para o Vitória, primeiro time fora da zona da degola.

*Reportagem de Theo Faria, sob a supervisão de Pedro Logato