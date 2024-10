Maracanã - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 03/10/2024 13:20

Rio - A CBF definiu nesta quinta-feira (3) a data do jogo atrasado entre Fluminense e Athletico-PR, válido pela 17ª rodada do Brasileirão. A entidade marcou o confronto para o dia 22, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, somente após a próxima janela da Fifa entre os dias 7 e 15.

O jogo foi adiado em junho devido à participação do Athletico nos play-offs da Sul-Americana. A CBF teve dificuldades para encontrar um espaço no calendário, já que o clube paranaense avançou às quartas de final da competição, assim como o Fluminense na Libertadores.

O Fluminense tem 11 "finais" pela frente no Brasileirão, sendo sete jogos no Maracanã — seis com mando de campo (o outro é o clássico contra o Flamengo). Em 18º lugar e brigando contra o rebaixamento, o Tricolor aposta suas fichas no fator casa para permanecer na elite do futebol brasileiro.