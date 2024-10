Marcelo ao lado de David Terans em treino - Lucas Mercon / Fluminense

Marcelo ao lado de David Terans em treinoLucas Mercon / Fluminense

Publicado 02/10/2024 07:30 | Atualizado 02/10/2024 07:34

Rio - O Fluminense só irá definir o futuro do zagueiro Felipe Melo e do lateral-esquerdo Marcelo após o fim do Brasileiro. Com contratos até dezembro, os veteranos não têm suas permanências garantidas no elenco do clube carioca na próxima temporada.

"O Fluminense só fala sobre esse assunto (renovações) quando acabar o campeonato. Porque aí saberemos como será 2025. Nem com eles dois, nem com nenhum outro a gente conversa antes de dezembro", afirmou o presidente Mário Bittencourt.



Os dois jogadores têm sido reservas de Mano Menezes. Felipe Melo, de 41 anos, inclusive, é atualmente apenas a quinta opção do treinador para a zaga. O veterano cometeu muitos erros individuais nas últimas partidas que esteve em campo.



Marcelo, de 36 anos, já deixou claro que deseja renovar o seu contrato. Ultimamente, o lateral tem fico como opção de Diogo Barbosa no banco de reservas. Além disso, o Fluminense contratou o colombiano Gabriel Fuentes para o setor.