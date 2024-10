Fluminense reduziu chances de rebaixamento após vitória sobre o Cruzeiro - Lucas Merçon / Fluminense FC

Fluminense reduziu chances de rebaixamento após vitória sobre Cruzeiro

Publicado 04/10/2024 09:45

Rio - Os tricolores viveram uma noite de fortes emoções. No reencontro com Fernando Diniz, o Fluminense venceu o Cruzeiro por 1 a 0 , nesta quinta-feira (3), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, com gol de Arias, e deixou a zona de rebaixamento. O resultado reduziu o risco de queda para a segunda divisão.

Com a vitória no reencontro com o técnico Fernando Diniz, o Fluminense subiu para o 16º lugar, com 30 pontos. O resultado reduziu o risco de rebaixamento para 36.4%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.

O Fluminense precisava dar uma resposta para a torcida após os últimos resultados. Nos últimos três jogos no Brasileirão, sofreu gols no fim e deixou pontos escaparem diante de Juventude e Atlético-GO, que são adversários diretos na luta contra o rebaixamento, além da derrota no clássico contra o Botafogo.

Em meio a sequência ruim no Brasileirão, o Fluminense ainda foi eliminado para o Atlético-MG nas quartas de final da Libertadores, com mais uma atuação abaixo da expectativa. A insatisfação da torcida se refletiu nas arquibancadas esvaziadas do Maracanã e no clima de tensão durante os 90 minutos contra o Cruzeiro.

O Fluminense sofreu, sobretudo no primeiro tempo, quando o Cruzeiro teve chances de marcar, mas Fábio manteve a equipe viva. Na etapa final, o Tricolor melhoro, equilibrou as ações e, em certo momento, teve o controle do jogo. Foi assim que Arias abriu o placar após receber passe magistral de Ganso.

Além do jogo contra o Cruzeiro, o Fluminense ainda tem outros cinco jogos com mando no Maracanã, além do clássico contra o Flamengo, até o fim do Brasileirão. Das 10 "finais" que restam, o Tricolor joga a maioria dentro de casa e aposta na força diante da torcida para permanecer na elite em 2025.

O Fluminense volta a campo no próximo dia 17, às 20h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. O Tricolor passará a janela da Fifa fora da zona de rebaixamento e terá tempo para recuperar nomes como o zagueiro Thiago Silva, poupado dos últimos jogos.