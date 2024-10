Mano Menezes terá duas semanas livres até próximo jogo do Fluminense - Marina Garcia / Fluminense

Publicado 04/10/2024 12:09

Fluminense não poderá contar com Marcelo e Keno no clássico com o Flamengo, quinta-feira (17), pelo Brasileirão. Os dois jogadores receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. no clássico com o Flamengo, quinta-feira (17), pelo Brasileirão. Os dois jogadores receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

O atacante, que saiu de campo mancando após pisar em falso e machucar o joelho esquerdo, tranquilizou o Tricolor: "Foi um susto mesmo, dorzinha no joelho. O doutor falou que não era nada demais", afirmou após a partida.



Arias é dúvida



Além desses dois desfalques, o técnico Mano Menezes terá de esperar para saber se poderá contar com Jhon Arias. Destaque do time, o jogador deve ser titular da seleção da Colômbia contra o Chile, pelas Eliminatórias, dois dias antes do clássico carioca.



Seu aproveitamento dependerá da avaliação da comissão técnica tricolor e do desgaste físico que Arias apresentar.



Fluminense pode ter retornos importantes



terá de volta Diogo Barbosa e Germán Cano, que cumpriram suspensão e ficaram fora da

Por outro lado, o Fluminense, que cumpriram suspensão e ficaram fora da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro , na quinta (3).

Também há a expectativa de que, com duas semanas até o próximo jogo, Thiago Silva, recuperando-se de pancada no tornozelo esquerdo, esteja à disposição. Assim como Nonato, que teve fratura no nariz, e Ignácio, de volta aos treinos após artroscopia no joelho esquerdo.