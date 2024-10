Coletiva do técnico Mano Menezes, do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Coletiva do técnico Mano Menezes, do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 04/10/2024 01:17

Rio - Mano Menezes fez elogios ao comportamento do Fluminense na vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0 , nesta quinta-feira (3), pela 29ª rodada do Brasileirão. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico explicou que o grupo percebeu a falta dessa postura nos últimos jogos. Ele também destacou a coragem do time para marcar o adversário na frente.

"Achei que a equipe teve comportamento de jogo importante. Era o que, conversando entre a gente, nos faltou (em outros jogos). Tivemos coragem de marcar na frente, tivemos posicionamento na maior parte dos casos, no início do jogo para inibir o adversário. Isso deu um pouco de confiança para a equipe. Perdeu uma chance com o Keno, quase fez com o Ganso. A equipe foi se encorajando para poder fazer o jogo que precisava fazer", disse Mano.

Com o resultado, o Fluminense respirou na tabela. O Tricolor findou uma sequência de três derrotas seguidas no Brasileirão, chegou aos 30 pontos e está fora do Z-4 momentaneamente. A equipe de Mano ocupa a 16ª colocação, mas ainda pode ser ultrapassada por Corinthians e Vitória, que jogam na rodada.

"A gente tem um pouco de experiência nisso. Já viu que quando uma equipe está muito mal colocada como estávamos quando chegamos aqui, você faz uma série de resultados positivos, constrói umas vitórias, depois vem um 'jejumzinho' de duas ou três rodadas", ressaltou Mano.

"Acontece com todo mundo, ninguém gosta. Aumenta a pressão, traz a gente de volta para o lugar onde tínhamos saído, não tão fundo, mas tínhamos saído. Então, aconteceu com a gente também. Era importante dar uma resposta em termos de resultado hoje porque, diria, é a reta final do que temos que fazer para nos colocar melhor no campeonato e sairmos dos últimos quatro definitivamente", completou.

Para a partida desta noite, o treinador promoveu quatro mudanças em relação ao jogo passado, contra o Atlético-GO. Suspensos, Diogo Barbosa e Cano deram lugares a Marcelo e Kauã Elias respectivamente. Além disso, Manoel e Victor Hugo entraram nas vagas de Antonio Carlos e Facundo Bernal.



"Não vou me omitir de tomar as decisões que eu preciso tomar por estar sendo vaiado, por estar sendo cobrado. Agora todo mundo pensa que pode tirar todo mundo a hora que quer. Mas a gente tem uma boa contribuição para dar para a equipe nessa hora de pressão extrema", afirmou Mano.

"Já passamos muitas vezes por isso. Se não tivesse capacidade para estar aqui e poder entender esse processo todo, não tinha aceitado o convite para dirigir o Fluminense nas circunstâncias que estava. Então, é importante nós confiarmos um nos outros, só nós podemos resolver os nossos problemas", prosseguiu.