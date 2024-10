Comemoração dos jogadores do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 06/10/2024 16:59

vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, na última quinta-feira (3), e os resultados favoráveis da 29ª rodada ajudaram a diminuir o risco de rebaixamento do Fluminense. De acordo com o o departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Tricolor, que deixou o Z-4, agora tem 35,5% de chance de cair. Antes, eram 54,2%. Rio - A, e os resultados favoráveis da 29ª rodada ajudaram a diminuir o risco de rebaixamento do Fluminense. De acordo com o o departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Tricolor, que deixou o Z-4,. Antes, eram 54,2%.

Quem viu o fantasma do rebaixamento ficar ainda maior foi o Corinthians. Após ceder o empate ao Internacional em casa no último minutos, o clube paulista chegou a 61,8% de risco de queda.

O Vasco, por sua vez, vê a chance de cair se tornar cada vez menor. Mesmo com o tropeço em casa diante do Juventude, o Cruz-Maltino diminuiu sua possibilidade de ser rebaixado e conta com apenas 1,5% de possibilidade. . Mesmo com o, o Cruz-Maltino diminuiu sua possibilidade de ser rebaixado e conta com apenas 1,5% de possibilidade.

Veja as porcentagens

Atlético-GO: 98,8% (eram 97,2%)

Cuiabá: 77,4% (86%)

Corinthians: 61,8% (55,5%)

Vitória: 56,6% (41,9%)

Fluminense: 35,5% (54,2%)

Athletico: 23,6% (11,4%)

Juventude: 17,7% (16,3%)

Red Bull Bragantino: 11,5% (11%)

Criciúma: 11,3% (14,8%)

Grêmio: 3,1% (9%)

Vasco: 1,5% (1,7%)

Atlético-MG: 1,2%

O Fluminense volta a campo somente no dia 17, às 20h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã. O time de Mano Menezes ocupa a 16ª posição, com 30 pontos.