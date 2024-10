Vegetti foi pouco acionado e quase não levou perigo ao Juventude - JORGE RODRIGUES/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 05/10/2024 23:07 | Atualizado 06/10/2024 01:12

Rio - O Vasco ficou no empate com o Juventude por 1 a 1 em São Januário, na noite deste sábado (5), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino foi surpreendido logo nos primeiros minutos de partida e viu Edson Carioca abrir o placar para o adversário. A equipe de Rafael Paiva, porém, não sentiu o gol e deixou tudo igual minutos depois, com Payet. Entretanto, já na reta final, Souza foi expulso, e o time de Caxias do Sul pressionou muito em busca do segundo gol, mas o Gigante da Colina conseguiu se segurar.

Com o resultado, o Vasco soma 37 pontos e aparece na nona posição do campeonato. A equipe de Rafael Paiva, agora, volta as atenções para a 30ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino enfrentará o São Paulo no dia 16 (uma quarta-feira), às 21h45, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

O jogo

O Vasco foi surpreendido pelo Juventude e se viu em desvantagem no marcador logo aos quatro minutos. Edson Carioca boa bola pelo meio, passou como quis por Maicon ao invadir a área e finalizou cruzado na saída de Léo Jardim.

O Cruz-Maltino, porém, não sentiu o gol e foi para cima do Juventude. Aos 11, o a equipe de Rafael Paiva contou com um vacilo da defesa adversária para deixar tudo igual no marcador. Hugo Moura desarmou Dudu Vieira, e a bola sobrou para para Payet, que estava dentro da área. O francês levou para o meio e soltou a bomba, sem qualquer chance de defesa para Gabriel.

Depois disso, a partida ficou lá e cá até o apito final. Apesar disso, o Juventude foi o time que levou mais perigo. Os comandados de Jair Ventura chegaram a mandar uma bola no travessão com Danilo Boza, que pegou um rebote após cobrança de falta.

No retorno do intervalo, o jogo já não tinha a mesma intensidade, seguia aberto, e as duas equipes tiveram chances claras para chegar ao segundo gol. A oportunidade do Vasco veio na especialidade da casa: cruzamento de Lucas Piton para Vegetti. O lateral levantou a bola na medida para o Pirata, que cabeceou forte, mas parou na defesa de Gabriel.

Já a do Juventude veio um pouco depois. O time de Caxias do Sul encontrou espaços pelo lado direito, e Ewerthon, já dentro da área, finalizou de trivela. A bola tinha endereço, porém Léo Jardim se esticou todo e fez grande defesa.

Nos minutos finais de partida, momento em que o Vasco pressionava mais em busca da vitória, Souza, que estava em campo há pouco tempo recebeu o cartão vermelho direto por falta dura em Carrillo.

Assim, coube ao Vasco se defender. A pressão do Juventude foi grande, com várias oportunidades de gol, mas o Cruz-Maltino conseguiu segurar o resultado.

Ficha técnica

Vasco x Juventude



Data e hora: 5/10/2024, às 21h

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira



Cartões amarelos: Maxime Dominguez (VAS) / Gilberto e Zé Marcos (JUV)

Cartões vermelhos: Souza (VAS)

Gols: Edson Carioca (0-1) (04'/1ºT) / Payet (1-1) (11'/1ºT)

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Maicon, João Victor e Lucas Piton; Sforza (Souza), Hugo Moura, Maxime Dominguez (Rayan) e Payet (Philippe Coutinho); Emerson Rodríguez (Leandrinho) e Vegetti.

JUVENTUDE (Técnico: Jair Ventura)

Gabriel; João Lucas (Ewerthon), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jadson, Dudu Vieira (Marcelinho) e Mandaca; Lucas Barbosa, Edson Carioca (Erick Farias) e Gilberto (Carrillo).