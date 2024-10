Jogadores do Vasco reunidos no gramado de São Januário - Matheus Lima | Vasco da Gama

Jogadores do Vasco reunidos no gramado de São JanuárioMatheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 05/10/2024 23:21

Rio - Neste sábado (5), o Vasco empatou com o Juventude por 1 a 1 em São Januário , pela 29ª rodada do Brasileirão. Edson Carioca abriu o placar para o time de Caxias do Sul, mas Payet deixou tudo igual. Mais perto do fim, Souza foi expulso, e o adversário pressionou bastante em busca do segundo gol. Apesar disso, o Cruz-Maltino conseguiu segurar o resultado. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, o Vasco soma 37 pontos e aparece na nona posição do campeonato.

A equipe de Rafael Paiva, agora, volta as atenções para a 30ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino enfrentará o São Paulo no dia 16 (uma quarta-feira), às 21h45, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.