Vegetti mostrou sinceridade ao falar sobre o BrasilMatheus Lima / Vasco

Publicado 05/10/2024 09:53

Rio - Com pouco mais de um ano como jogador do Vasco, Pablo Vegetti, de 35 anos, já entrou no coração dos vascaínos. E o Cruz-Maltino trouxe também uma mudança no pensamento do artilheiro. Bastante sincero, o goleador afirmou que não tinha uma boa impressão do Brasil, antes de embarcar para o Rio e aceitar o desafio de atuar pelo Gigante da Colina.

"Vou falar a verdade: eu mesmo não tinha carinho pelo Brasil, mas agora tenho muito. Creio que a seleção brasileira esteja vivendo o que a Argentina viveu tempos atrás, uma falta de conexão com a torcida. Me surpreendo quando pergunto aos companheiros de Vasco quando é o jogo do Brasil e ninguém sabe. Eu sei com quem a Argentina joga, data, hora e lugar. O Brasil tem que trabalhar para voltar a ser o que era e se reconectar com a torcida", disse em entrevista ao portal "Placar".



Vegetti tem contrato com o Vasco até o fim de 2025. O atacante não promete encerrar a carreira no Cruz-Maltino, mas acredita que ficará o suficiente para marcar seu nome com títulos importantes.



"A gente não pode prometer algo sem saber o que vai acontecer. Tenho mais um ano de contrato (até dezembro de 2025), mas o presidente já falou comigo e com o meu empresário e eu disse: ‘Estou muito feliz aqui, se quiser que fique, só depende de você’. E, se depender de mim, fico até aposentar. Muita coisa pode acontecer, mas fui muito claro. Estou muito feliz, acho que o melhor ano do Vasco está por vir. O clube precisa voltar a ser o que foi e eu quero ser protagonista, parte disso", concluiu.