Nenê teve duas passagens pelo Vasco e é ídolo - Fernando Alves / Juventude

Publicado 03/10/2024 14:42 | Atualizado 03/10/2024 14:45

Rio - Ídolo da história recente do Vasco , Nenê não irá reencontrar os torcedores cruz-maltinos no sábado (5), às 21h (de Brasília). Isso porque o meia foi liberado pelo Juventude para tratar questões particulares, e, portanto, está fora do duelo em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. A informação é do jornalista Matheus Maciel, da Rádio Caxias.

O desfalque é considerado importante para o clube gaúcho, já que o jogador é capitão e referência da equipe comandada por Jair Ventura. Ele foi fundamental na campanha que deu o acesso para a Série A na última temporada.



Em Caxias do Sul desde 2022, Nenê já havia encarado o Gigante da Colina pela primeira vez desde sua saída do ex-clube. Na ocasião, em junho, pelo primeiro turno do Brasileirão, o veterano levou a melhor, com o Juventude vencendo por 2 a 0.

Pelo Vasco, o meia é querido pelo torcedor e alcançou marcas especiais durante suas duas passagens pelo Cruz-Maltino. Oficialmente, atuou 199 vezes. Porém, na contagem do clube, que inclui amistosos, o meia tem 204 jogos. Foram 63 gols e 50 assistências ao todo, com ele, inclusive, sendo o segundo maior artilheiro dos cariocas no século 21, ficando atrás apenas de Romário, que tem 131 gols.