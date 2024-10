Philippe Coutinho comemorando seu gol na derrota do Vasco para o Atlético-MG - Divulgação/Vasco

Philippe Coutinho comemorando seu gol na derrota do Vasco para o Atlético-MGDivulgação/Vasco

Publicado 02/10/2024 21:58

Minas Gerais - Autor do gol do Vasco na derrota para o Atlético-MG pela partida ida da semifinal da Copa do Brasil , o meia Philippe Coutinho analisou a virada sofrida na Arena MRV, nesta quarta-feira (2), e vê o cenário aberto. O jogador destacou o poder de São Januário e a força da torcida para inflamar o time na luta pela classificação.

"Estamos vivos no jogo, agora a gente decide em casa. Tenho certeza que a torcida vai estar lá nos apoiando como sempre fez em todos os momentos e vai ser uma grande decisão. Lá é caldeirão. A gente fez um grande jogo, alguns momentos eles dominaram um pouco mais, no final do jogo a gente teve algumas oportunidades. Temos mais 90 minutos agora para darmos o máximo e conseguirmos essa classificação", disse, em entrevista ao "sportv".

Coutinho preocupou ao pedir substituição e deixar o gramado da Arena MRV mancando e reclamando de dores. O camisa 11, no entanto, afirma não ter sido nada grave e ainda detalhou o lance de seu gol, que abriu o placar em Belo Horizonte.

"Eu voltei a sentir um pouco de câimbras, não foi nada demais. No lance do gol, o Emerson teve a felicidade de me ver passando, deu o passe e tive a felicidade de fazer o gol. Agora o importante é a gente trabalhar bem. A gente vai ter muitos dias até o jogo da decisão contra eles, então vamos preparar o máximo para fazermos um grande jogo lá dentro de casa."