Vegetti é o artilheiro do Vasco nesta edição da Copa do Brasil, com seis golsThiago Ribeiro / AGIF / Estadão Conteúdo

Publicado 02/10/2024 16:19 | Atualizado 02/10/2024 16:26

Belo Horizonte - Artilheiro do Vasco na Copa do Brasil, Pablo Vegetti busca balançar a rede diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira (2), para manter uma escrita na competição. Até aqui, o camisa 99 marcou em todas as fases durante a trajetória até a semifinal.

O argentino se tornou um dos principais líderes do elenco cruz-maltino desde que chegou ao Rio de Janeiro, em meados de 2023. De lá para cá, entrou em campo 63 vezes, fez 29 gols e deu três assistências.

Na Copa do Brasil, celebrou com a torcida vascaína em seis oportunidades durante o tempo normal e foi importante em disputas de pênalti decisivas.

Fases iniciais

O primeiro gol de Vegetti foi marcado diante do Marcílio Dias, na vitória por 3 a 1 em Santa Catarina . Ele foi o responsável por abrir o placar do confronto. Após ganhar no alto e tocar para Rossi, o argentino recebeu cruzamento rasteiro para empurrar de perna esquerda para o fundo da rede.

Na fase seguinte, o atacante fez o segundo do Vasco na partida contra o Água Santa . Em São Januário, Paulo Henrique cruzou para que marcasse de cabeça, seu melhor fundamento. O confronto terminou empatado em 3 a 3, e, nos pênaltis, o camisa 99 cobrou o último e decisivo para selar a classificação cruz-maltina.

Então, após vaga suada na terceira fase, o Gigante da Colina enfrentou o Fortaleza. No Castelão, a ida terminou empatada sem gols . Porém, na volta, no Rio de Janeiro, Vegetti balançou a rede duas vezes: a primeira de pênalti e a segunda de cabeça, após passe de Puma Rodríguez.

Oitavas de final

Contra o Atlético-GO, nas oitavas de final, Vegetti fez gol salvador aos 43 minutos do segundo tempo. O Vasco perdia por 1 a 0, no Estádio Antônio Accioly, e viu o argentino marcar para igualar o placar e levar a decisão para São Januário

A parceria do artilheiro com o lateral-esquerdo Lucas Piton funcionou e, após cruzamento, emendou um belo voleio para furar a defesa adversária. No Rio, o Cruz-Maltino venceu por 1 a 0 e avançou de fase

Quartas de final

Veio, então, o último desafio do Gigante da Colina antes de chegar à semifinal: o Athletico-PR. Em casa, o time comandado pelo técnico Rafael Paiva venceu por 2 a 1 e levou a vantagem do empate para se classificar na Ligga Arena.

Porém, foi derrotado pelo mesmo placar , com Vegetti marcando de cabeça. No momento do gol, inclusive, o Vasco estava com um jogador a menos, já que Rayan foi expulso por conduta violenta aos 42 minutos da primeira etapa, quando o Furacão vencia por 2 a 0.

Apesar do sufoco, o resultado permaneceu o mesmo e a vaga nas semis foi decidida nos pênaltis. Mais uma vez, o camisa 99 foi o responsável pela cobrança decisiva: converteu e colocou o Cruz-Maltino na próxima fase.

Para manter a escrita

Agora, Vegetti busca balançar a rede diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira (2), às 19h15 (de Brasília), na Arena MRV, para seguir com a boa fase e se isolar ainda mais na artilharia da competição. O confronto de volta será em São Januário, dia 19, às 18h30 (também de Brasília).