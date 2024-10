Rafael Paiva em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 02/10/2024 13:45

Rio - Na semifinal da Copa do Brasil, o Vasco não descuida do Brasileiro. O Cruz-Maltino terá nas próximas rodadas da competição uma grande oportunidade de buscar uma arrancada. Dos próximos cinco jogos pela Série A, quatro serão disputados no Rio de Janeiro.

O primeiro duelo acontece neste sábado contra o Juventude, em São Januário. Sem vencer há três rodadas, o Vasco encara o adversário, que luta contra o rebaixamento e tem um aproveitamento ruim como mandante, é um cenário perfeito para os cariocas conquistarem novamente três pontos na competição.



No próximo dia 16, o Cruz-Maltino tem o único confronto fora do Rio desta sequência. O adversário é o São Paulo, no Morumbi. No primeiro turno, o Vasco conseguiu uma das suas principais vitórias no ano, ao golear o clube paulista por 4 a 1, em São Januário.



Ainda em outubro, o Vasco recebe o Cuiabá, que está na penúltima colocação na tabela, e fecha a sequência de jogos pelo Brasileiro no mês contra o Bahia, adversário direto pelas primeiras colocações, no Rio de Janeiro. Depois destes dois jogos, já em novembro, o Cruz-Maltino encara o líder Botafogo, no Nilton Santos.



Em nono lugar na tabela, o Vasco busca ficar na melhor posição possível na Série A. Além da luta por uma vaga na Libertadores, via título da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino também planeja ficar na zona de classificação para a competição internacional pelo Brasileirão.