Bandeira do Vasco - Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 01/10/2024 23:05

Mais cedo, o Rubro-Negro emitiu uma longa nota sobre a questão . No ponto 7 do comunicado, o Fla escreveu: "... A CBF, de forma imparcial, isonômica e democrática, questionou os quatro clubes que disputarão as partidas semifinais da Copa do Brasil 2024 acerca da inversão da tabela, tendo Flamengo e Atlético Mineiro sinalizado positivamente, Corinthians negativamente e Vasco dado uma solução diversa da que foi posta em votação, o que gerou a concordância da maioria dos envolvidos (2 contra 1)".

O Vasco se irritou com a postura e, nesta noite, afirmou que o Fla "exercita o contorcionismo para confundir o público ao distorcer o posicionamento" do Cruz-Maltino.

O Gigante da Colina destacou que recusou a alternativa da CBF de adiar a data dos jogos. Além disso, explicou que também manifestou que concordaria com uma eventual antecipação da partida para o dia 16 (quarta-feira).

"Antecipar 24 horas a partida é diferente de mudar todo o calendário do futebol brasileiro para, deliberadamente, afetar a competitividade e beneficiar uns em detrimento de outros. Boa fé: você tem ou não", diz um trecho da nota do Vasco.

Veja a nota

Na tentativa de justificar o injustificável, o rival, que se beneficia da alteração da data da partida de volta da semifinal da Copa do Brasil 2024, exercita o contorcionismo para confundir o público ao distorcer o posicionamento do Vasco em relação a proposta da CBF.



O fato é que o Vasco prontamente recusou a alternativa da CBF de alterar o jogo do dia 17/10 (quinta-feira) para o final de semana 19/10 e 20/10, por ir contra aos regulamentos e, principalmente, por estabelecer, de forma injustificada, um benefício indevido a certos clubes em prejuízo de outros.



E o Vasco foi além, em um ato de BOA FÉ, manifestou-se no sentido de concordar com eventual antecipação da partida para 16/10 (quarta-feira) por se tratar de permissão do próprio calendário.



Antecipar 24 horas a partida é diferente de mudar todo o calendário do futebol brasileiro para, deliberadamente, afetar a competitividade e beneficiar uns em detrimento de outros.



Boa fé: você tem ou não.

As partidas de ida acontecerão nesta quarta-feira, dia 2. Já os jogos da volta entre Atlético-MG e Vasco e entre Flamengo e Corinthians acontecerão em 19 e 20 de outubro, respectivamente.