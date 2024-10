Coutinho celebra único gol marcado pelo Vasco após seu retorno, sobre o Flamengo, no Maracanã - Matheus Lima / Vasco

Publicado 01/10/2024 15:07 | Atualizado 01/10/2024 15:10

Rio - Uma das contratações mais badaladas da última janela de transferências, Philippe Coutinho ainda busca sua primeira vitória pelo Vasco . Desde que retornou ao futebol brasileiro, o meio-campista esteve em campo sete vezes, com três derrotas e quatro empates.

O próximo desafio do camisa 11 será contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (2), às 19h15 (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Ele deve ser escalado como titular pelo técnico Rafael Paiva.

Minutagem com Rafael Paiva

Mesmo assim, não atuou por toda a partida em nenhuma dessas oportunidades. No embate com o Dragão, pelo torneio nacional, completou sua maior marca de tempo em campo pelo clube carioca: 69 minutos.

Problemas físicos

Em seu retorno, Coutinho mira voltar a sua melhor forma física. Ele desfalcou o Vasco durante pouco mais de um mês devido a uma lesão muscular na coxa esquerda . Na sequência, quando já havia retomado os treinos, teve covid-19

A ideia da comissão técnica é aumentar ainda mais o tempo do camisa 11 em campo, para que siga evoluindo fisicamente e chegue ao nível do restante do grupo na reta final da temporada.