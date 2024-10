Vegetti em jogo do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 30/09/2024 23:30

Assim, na entrevista coletiva desta segunda-feira (30), o atacante do Cruz-Maltino destacou que a entidade precisa ser "um pouco mais justa" no momento das decisões e elogiou a postura do presidente Pedrinho, que contestou a CBF.

"A gente recebeu essa notícia à noite. Acho que tem que ser um pouco mais justo na hora de tomar decisões. Que os dois times estejam de acordo, e não só um... Mas acontece. Acho que nosso presidente se expressou bem, ele trabalha para o melhor do Vasco. A gente tem que ficar com a cabeça pensando no jogo de quarta-feira", disse Vegetti.

A partida de ida entre Vasco e Atlético-MG acontecerá já nesta quarta-feira (2), a partir das 19h15, na Arena MRV. Já o jogo da volta está marcado para o dia 19 de outubro (sábado), às 18h30, em São Januário.

"Sabemos que a Copa do Brasil se joga diferente. É mata-mata, tem dois jogos. A gente tem que ser inteligentes, tem que preparar muito forte a cabeça. Eles (Atlético-MG) são um time que fica muito com a bola, já sofremos quando jogamos pelo Brasileiro, mas acho que estamos evoluindo muito. Temos que fazer o que estamos fazendo. Confiar em nosso trabalho, em nosso time, em nosso grupo. Estamos com muita expectativa na Copa do Brasil", destacou Vegetti.

"Acho que tem uma oportunidade única, mas a gente tem que desfrutar também. Fazia muito tempo que o Vasco não chegava nesse lugar. Então, tem que desfrutar também, mas tomar com a responsabilidade que merece. Estamos perto de um título. Tem que por a cabeça na quarta-feira. Vai ser um jogo muito difícil para nós, mas estamos preparados para isso", completou.

Entenda o caso

No último sábado (28), a CBF divulgou as datas das semifinais da Copa do Brasil . As partidas de ida acontecerão na quarta-feira, dia 2. Já os jogos da volta entre Atlético-MG e Vasco e entre Flamengo e Corinthians acontecerão em 19 e 20 de outubro, respectivamente.

Em nota, a CBF explicou que tomou a decisão de colocar os jogos de volta no fim de semana em razão dos compromissos do Corinthians, pela Sul-Americana, e do Atlético-MG, pela Libertadores. Já os jogos do Brasileirão dos semifinalistas, que seriam disputados nos dias 19 e 20, serão antecipados para 16 e 17 de outubro.

No dia seguinte, o Vasco contestou a decisão publicamente . O presidente do clube, Pedrinho, criticou a CBF e apontou que Flamengo e Atlético-MG foram beneficiados com a mudança.

"A CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício consultando a mudança de data. Imediatamente a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa e atropela isso, sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Athletico-PR", disse Pedrinho.

"Para mim, a CBF perde completamente a credibilidade com essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado, o Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje o Atlético-MG e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. O Vasco está indignado com a decisão. Então fica aqui o repúdio e obviamente a indignação do Vasco", completou.