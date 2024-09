Sede do STJD - Lucas Figueiredo/CBF

Sede do STJD Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/09/2024 15:13

Rio - O Vasco planeja acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta das trocas das datas dos jogos das semifinais da Copa do Brasil. O clube acredita que a CBF descumpriu dois artigos do Regulamento Geral de Competições e não descarta entrar com ação na Justiça Comum.

O Vasco se baseia em dois artigos do Regulamento Geral de Competições para acionar o STJD. Caso não tenha resultado favorável, não descarta entrar na Justiça Comum. Veja abaixo:

As datas-base da Copa do Brasil foram divulgadas no dia 5 de janeiro e, conforme o regulamento da CBF, "compete à DCO... elaborar e fazer cumprir o Calendário Anual das Competições e suas respectivas tabelas";

Perder atleta por Data Fifa não é motivo para mudar dia de jogo, como consta no regulamento: "A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições";

As partes que podem pedir mudança na data de uma partida são: clube mandante, federação mandante ou detentor dos direitos de transmissão. O Vasco alega que o pedido veio dos visitantes.

A CBF havia enviado uma solicitação formal ao Vasco sobre a mudança das datas das semifinais da Copa do Brasil, mas a sugestão foi rejeitada. O Atlético-MG solicitou a alteração, já que teria jogadores retornando de convocações. O Cruz-Maltino, no entanto, alegou que passou por uma situação semelhante nas quartas de final da competição, quando Puma Rodríguez e Jean David chegaram em Curitiba horas antes do jogo contra o Athletico-PR.

Entenda a polêmica

Ao longo da semana, Flamengo e Atlético-MG pediram à CBF que mudasse a data dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, que aconteceriam nos dias 16 e 17 de outubro, em razão da Data Fifa, que termina no dia 15. A entidade chegou a enviar uma solicitação formal a Vasco e Corinthians sobre a alteração nas datas, mas a sugestão foi rejeitada pelos dois clubes.

Mesmo assim, a CBF decidiu que jogos serão realocados para o fim de semana dos dias 19 e 20 de outubro. O Vasco recebe o Atlético-MG, às 18h30, em São Januário, no dia 19, enquanto o Flamengo visita o Corinthians, no dia seguinte, às 16h, na Neo Química Arena.

Em nota, a entidade explicou que a decisão de colocar os jogos de volta no fim de semana dos dias 19 e 20 de outubro foi por conta do calendário da Conmebol e também para permitir aos clubes "condições igualitárias, após a data Fifa do dia 15 de outubro".