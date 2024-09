David será desfalque do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 30/09/2024 13:44 | Atualizado 30/09/2024 13:47

A grave lesão foidurante o empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro , no domingo (29). Segundo o Vasco, o jogador já iniciou o tratamento e o procedimento será nos próximos dias.

David deve desfalcar o Vasco pelo mesmo período de Jair e Paulinho nesta temporada. Ou seja, o prazo de recuperação é de oito a 10 meses.



Contratado por empréstimo junto ao Internacional, o atacante já cumpriu a meta de disputar 60% das partidas da temporada. Com isso, o Cruz-Maltino é obrigado a comprar os direitos econômicos dele por 2,8 milhões de euros (cerca de R$ 17 milhões).

Essa é a segunda baixa recente no ataque do Vasco. No início de setembro, Adson passou por uma cirurgia para corrigir fratura na tíbia da perna direita . Como o