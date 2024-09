Vegetti marcou o gol do Vasco contra o Cruzeiro - Matheus Lima/Vasco

Vegetti marcou o gol do Vasco contra o CruzeiroMatheus Lima/Vasco

Publicado 30/09/2024 10:10

Rio - Autor do gol do Vasco no empate com o Cruzeiro por 1 a 1, neste domingo (29), no Mineirão, pela 28ª rodada do Brasileirão, Vegetti segue sonhando com a artilharia do Brasileirão. O centroavante argentino chegou a nove gols na competição e é o vice-artilheiro, dois atrás do líder Pedro que está fora da temporada por conta de uma lesão ligamentar no joelho.

Porém, Vegetti não se destaca apenas pelos gols. O centroavante argentino também chama a atenção pela quantidade de oportunidades criadas. O pirata, como é conhecido, lidera o Brasileirão em finalizações (84), finalizações certas (29) e duelos aéreos ganhos (117). A bola aérea é justamente a especialidade, tendo feito assim quatro dos nove gols no campeonato.

Com o empate, o Vasco subiu para o nono lugar, com 36 pontos. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (2), às 19h15, contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Já o próximo compromisso pelo Brasileirão será contra o Juventude, sábado (5), às 21h, em São Januário, pela 29ª rodada.