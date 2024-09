Rafael Paiva valorizou ponto conquistado pelo Vasco contra o Cruzeiro - Leandro Amorim/Vasco

Rafael Paiva valorizou ponto conquistado pelo Vasco contra o CruzeiroLeandro Amorim/Vasco

Publicado 29/09/2024 22:03

empate do Vasco em 1 a 1 com o Cruzeiro, na noite deste domingo (29), no Mineirão, não desagradou ao técnico Rafael Paiva. Após a partida, o treinador valorizou o ponto conquistado em Belo Horizonte, mesmo com sua equipe saindo na frente, e destacou a dificuldade de segurar o resultado após a expulsão de Matheus Carvalho. Rio - O, na noite deste domingo (29), no Mineirão, não desagradou ao técnico Rafael Paiva. Após a partida, o treinador, e destacou a dificuldade de segurar o resultado após a expulsão de Matheus Carvalho.

"Acho que o que fica de saldo foi que a gente continua evoluindo, no nosso ponto de vista. Conseguimos entrar bem no jogo, fomos extremamente competitivos no primeiro tempo, tentamos pressionar o Cruzeiro o tempo todo, conseguimos jogar boa parte do primeiro tempo. Conseguimos fazer um gol com algumas oportunidades, com transições de contra-ataques. Podíamos buscar o segundo gol. Esse é o saldo que fica, estamos evoluindo, crescendo, com possibilidade de buscar a vitória o tempo todo", destacou Paiva.

"Depois do gol e da expulsão, o jogo mudou bastante. A gente sofreu, ficou em bloco mais baixo, sofreu cruzamentos. No final das contas, a gente sabe como é difícil jogar aqui. Viemos para ganhar, mas pontuar não deixa de ser um bom resultado para nós", completou.

Durante a coletiva, o treinador revelou que planejava substituir Matheus Carvalho minutos antes do cartão vermelho. No entanto, a expulsão acabou frustrando seus planos.

"A respeito do Cocão, a gente ia colocar o Victor Luís e Leandro. Foi bem na nossa frente. Ele sentiu cãibra. Faz alguns jogos que não fazia 90 minutos. Nos fez dar um passo atrás para a gente perceber se ia aguentar mesmo ou não porque era nosso último ato, não poderíamos mais trocar ninguém. Optamos por segurar e na sequência foi expulso", disse o treinador.

Com o resultado, a equipe de Rafael Paiva termina a 28ª rodada na 9ª colocação, com 36 pontos, e perde a chance de encostar no grupo de cima da tabela.



Agora, o Vasco vira a chave para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino seguirá em Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG, na próxima quarta-feira (2), às 19h15 (de Brasília), na Arena MRV.

Veja outros trechos da entrevista

Payet na reserva

"Sobre quem vai entrar contra o Atlético, a gente vai estudar mais. O Coutinho estava apto, era importante iniciar. O Payet era possibilidade de troca mas o jogo caminhou para outras situações. Importante é ter jogadores com ritmo, o Payet estava jogando, se a gente precisar dele, vai estar pronto para ajudar."

Crescimento da equipe

"A gente precisa manter viva sempre a disputa interna, isso faz a gente crescer. Também tínhamos que pensar no próximo jogo, também vamos ter o Juventude no sábado. Quanto mais jogadores com ritmo de jogo e num nível próximo, isso vai ajudar a gente na reta final. Quem entrou, foi muito bom. A gente começa a ter mais dúvidas positivas de quem vai entrar. É mérito do que a gente está fazendo. O caminho é esse e a gente precisa manter a regularidade do jogo."



Novidades no time

"O Puma estava entrando muito bem. Fez gol contra o Athletico-PR, deu assistência contra o Flamengo, foi convocado para a seleção Uruguaia, está num momento bem, a gente precisa aproveitar. Hoje, entrou na lateral. PH também está muito bem. É uma dobra que a gente fez com Piton, Victor Luis e Leandrinho e a gente sabe que pode fazer do outro lado também. A gente ganha mais uma opção para iniciar ou no decorrer do jogo. Importante é que os jogadores estão se sentindo confortáveis."

Polêmica na Copa do Brasil

"Sobre as mudanças de datas, Pedrinho e Marcelo já posicionaram o que o Vasco pensa. A gente sofreu contra o Athletico-PR a convocação do Puma e do Menezes. Um chegou na noite da véspera, outro, no dia do jogo. A gente achou que a Justiça seria manter a data. A gente sofreu com isso e seria mais justo manter. Houve as mudanças e a gente se sentiu prejudicado. É importante colocar o que o Vasco pensa. Na parte tática, a gente precisa estar pronto, não pode tirar a concentração. Nossas estratégias tem de ser coerentes."