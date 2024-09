Sob o comando de Rafael Paiva, Vasco visa vencer para se aproximar da briga por uma vaga no G-6 - Leandro Amorim/Vasco

Sob o comando de Rafael Paiva, Vasco visa vencer para se aproximar da briga por uma vaga no G-6Leandro Amorim/Vasco

Publicado 29/09/2024 14:00

Rio - O Vasco terá o Cruzeiro pela frente neste domingo (29) e conta com a má fase do Cabuloso para voltar a vencer no Brasileirão. O clube mineiro tem apenas um triunfo nas últimas oito rodadas na competição - sobre o lanterna Atlético-GO.

Leia mais: Vasco manifesta descontentamento com datas das semifinais da Copa do Brasil



Apesar do momento ruim na competição nacional, o time comandado pelo



O treinador, inclusive, teve passagem mal-sucedida pelo Cruz-Maltino em 2021. Na época, foi contratado para levar o clube de volta à Série A, mas não conseguiu atingir a meta. Foram apenas 12 jogos no comando da equipe, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.



Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o clube carioca, que vinha em boa crescente, fez somente um ponto nos últimos dois jogos: Palmeiras (0-1). Apesar do momento ruim na competição nacional, o time comandado pelo técnico recém-chegado Fernando Diniz avançou às semifinais da Copa Sul-Americana na última quinta-feira (26). No Mineirão, empatou em 1 a 1 com o Libertad, do Paraguai, mas havia vencido fora de casa por 2 a 0 e garantiu a classificação.O treinador, inclusive, teve passagem mal-sucedida pelo Cruz-Maltino em 2021. Na época, foi contratado para levar o clube de volta à Série A, mas não conseguiu atingir a meta. Foram apenas 12 jogos no comando da equipe, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.Nesta edição do Campeonato Brasileiro, o clube carioca, que vinha em boa crescente, fez somente um ponto nos últimos dois jogos: Flamengo (1-1)