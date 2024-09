Bia Fernandes, musa do Vasco - Divulgação

Bia Fernandes, musa do VascoDivulgação

Publicado 28/09/2024 14:30

Rio - Musa do Vasco, Bia Fernandes revelou que precisou passar por um rejuvenescimento íntimo por causa de seu vício em sexo. Segundo a beldade, ela chegava a transar por até cinco horas seguidas com um ex-namorado.

"Eram todos os dias. Vejo muita gente se gabando dizendo que faz até 10 vezes por dia, mas o que vale é a qualidade. Comigo tem que ser intenso. Com um ex ficávamos transando muitas horas, no mínimo três horas, mas chegava a cinco horas", relatou.

Bia também deu detalhes de como foi o procedimento cirúrgico e afirmou que a parte íntima 'está novinha'.

"Optei por fazer terapia não invasiva que estimula a produção de colágeno e elastina. Foi rápida. Precisou apenas de anestesia local. Agora ela está novinha. Vou mostrar somente para o cara que eu amar e, claro, nas plataformas", afirmou a musa.

"Adorei ter feito o procedimento. Houve um rejuvenescimento da região. Estou muito mais confiante até para as fotos", finalizou.