Vasco eliminou o Fluminense e foi à final do Carioca sub-20 - Divulgação / Vasco

Publicado 28/09/2024 17:48 | Atualizado 28/09/2024 17:51

Rio - O Vasco é finalista do Campeonato Carioca sub-20 pelo segundo ano consecutivo. Atual campeão, o Cruz-Maltino eliminou o Fluminense após empate por 1 a 1, neste sábado (28), em São Januário, e decidirá o título contra o Flamengo mais uma vez.

No jogo de ida, Vasco e Fluminense empataram por 1 a 1, em Xerém. O placar se repetiu em São Januário e assegurou o Cruz-Maltino na decisão. Os tricolores saíram na frente com João Lourenço aos 10 minutos do segundo tempo, mas Léo Jacó empatou aos 41.

O Vasco fez a melhor campanha da Taça Guanabara e, por isso, tinha a vantagem do empate. Assim como no ano passado, enfrentará o Flamengo na decisão. Na ocasião, cada equipe venceu uma partida, mas o Cruz-Maltino conquistou o título após vencer por 5 a 4 nos pênaltis.