Pedrinho é o presidente do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Pedrinho é o presidente do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 28/09/2024 15:29

Rio - O Vasco rejeitou o pedido do Atlético-MG para alterar a data do segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, previsto para o dia 17 de outubro, logo após a Data Fifa. Após receber a solicitação do Galo, a CBF repassou a sugestão ao clube carioca, que negou imediatamente. A informação foi dada primeiramente pelo "ge".

LEIA MAIS: Vasco pode ter Emerson Rodríguez como novidade contra o Cruzeiro

Segundo o portal, a atitude do Galo gerou irritação no presidente Pedrinho e nos dirigentes do Vasco. O entendimento do Cruz-Maltino é de que não há motivos para uma nova data, uma vez que a equipe já atuou um dia depois do término da Data Fifa nesta edição da Copa do Brasil.

O Vasco viveu essa situação na partida de volta das quartas de final, contra o Athletico-PR, quando se classificou nos pênaltis. Naquela ocasião, Jean David e Puma Rodríguez ficaram à disposição após defenderem suas seleções no dia anterior e viajarem durante a madrugada para Curitiba.

feita pelo Flamengo para o jogo contra o Corinthians: antecipar os jogos das equipes pelo Brasileirão para o dia 17, com a semifinal da Copa do Brasil sendo disputada no fim de semana. O pedido de mudança do Rubro-Negro, que terá seis convocados, também foi recusado. A sugestão de mudança do Atlético-MG foi a mesma. O pedido de mudança do Rubro-Negro, que terá seis convocados, também foi recusado.

No caso do Atlético-MG, há preocupação também com o intervalo de descanso dos jogadores. Caso o jogo aconteça no dia 17, como previsto, o clube ainda jogaria com o Fortaleza, pelo Brasileirão, no fim de semana, e com o River Plate, pela semifinal da Libertadores, na quinta-feira (22). Neste caso, o Vasco sugeriu antecipar o duelo entre as duas equipes para o dia 16.

Agora, a decisão está nas mãos da CBF. O Vasco não esconde sua insatisfação com a situação e é totalmente contra a alteração.